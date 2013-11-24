Кличко вместо Киева приземлился в Кривом Роге - пресс-служба
18:31, 24 ноября 2013Политика
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Лидер партии УДАР Виталий Кличко, в посадке самолета которого отказали оба киевских аэропорта, приземлился в Кривом Роге
Кличко ехал в Киев через Кривой Рог
Об этом сообщил сайт партии УДАР.
По словам Кличко, кроме того , что его самолет отказались принимать Борисполь и Жуляны, по дороге из Кривого Рога в Киев его автомобиль постоянно останавливали.
Добравшись до Киева, лидер « УДАРа» выступил на Евромайдане, где заверил, что оппозиция при поддержке неравнодушных граждан сделает все , чтобы Украина стала частью Евросоюза.
"Каждый из нас должен иметь шанс. Украинцы не будут терпеть, когда у них забирают надежду" , - сказал Кличко.
Лидер «УДАРа» призвал всех присоединяться к Евромайдану, который не будет расходиться до проведения саммита в Вильнюсе.
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