Диаспора призвала президента подписать соглашение с ЕС

Соответствующее обращение обнародовал Всемирный Конгресс Украинцев (ВКУ)

«Подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной подтвердит евроинтеграционный выбор Украины. Зато отказ сейчас от уникальной возможности для подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и активизация диалога с Россией по Таможенному союзу перечеркнет евроинтеграционные стремления украинского народа, подорвет суверенитет Украины, вознесет экспансивные амбиции России и ухудшит ситуацию с правами человека», - говорится в обращении Всемирного Конгресса Украинцев.

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Следовательно, президент Конгресса Евгений Чолий от имени ВКУ призывает Виктора Януковича сделать правильный выбор в пользу украинского народа и подписать Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.