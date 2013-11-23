"Евронаступ" передал Януковичу более миллиона подписей за евроинтеграцию

Сбор подписей продолжался в течение трех недель и проходил в крупнейших городах Украины.

Всего под стенами АП собралось около сотни человек с символикой Украины, ЕС и баннером с надписью: «За европейское будущее», сообщает сайт организации.

По мнению инициатора проведения Еврореферендуму Сергея Бондарчука, у украинцев еще есть шанс, что Соглашение будет подписано.

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«За последние три недели мы собрали более 1136 тысяч подписей в поддержку евроинтеграции, это прямой приказ, требование к власти: не отходить от евроинтеграционного курса, потому что мы выбираем Европу. Мы это сделали еще 9 лет назад во время оранжевого Майдана. Я уверен, что у нас еще есть время для того, чтобы заставить власть подписать Соглашение об ассоциации. Только от нашей силы, от нашего характера зависит, услышит ли власть нас, ведь она слышит только позицию силы», - сказал во время акции Бондарчук.

Он также призвал украинцев защитить свой европейский выбор на Евромайдани.

«Акции в поддержку евроинтеграции должны продолжаться до 29 ноября. Призываю граждан поддержать Евромайдан сегодня и 24 ноября. Если соглашение в Вильнюсе не будет подписано, мы должны будем заблокировать парламент для того, чтобы пророссийское большинство не подписало соглашение с Таможенным союзом», - заявил Бондарчук.

После передачи подписей участники мероприятия развернули большой флаг Украины - ЕС и направились колонной на Майдан Независимости.