Меркель хочет поговорить с Путиным об Украине и "Восточном партнерстве"

После того, как Украина приостановила подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, канцлер Германии Ангела Меркель выразила желание пообщаться с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

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"По следующей возможности я поговорю с российским президентом на эту тему", - заявила Меркель в субботу, 23 ноября, в своем видеообращении, сообщает dw.de.

Меркель отвергла опасения Москвы, что "Восточное партнерство" направлено против России. По ее словам, ЕС должен добиться, чтобы при дальнейшей евроинтеграции бывших советских республик дело не доходило до конфронтации. Цель переговоров с Россией заключается в том, чтобы в будущем избежать противостояния между хорошими отношениями этих стран с Россией и их хорошими отношениями с Европейским Союзом.

" Россия - наш стратегический партнер", - заявила Меркель. Поэтому, продолжила она, надо выяснить, как можно преодолеть "этот политическое давление " России на восточных соседей ЕС. То, что Украина решила не подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, связано также с вопросом, что это соглашение означает для отношений с Россией, приводит слова Меркель информационное агентство AFP. Поэтому Евросоюз, по ее мнению, должен поднять эту тему на переговорах с Россией. Германия тоже внесет свой вклад в эту дискуссию, заверила она.