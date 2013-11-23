Меркель обвинила Кремль в политическом давлении на Украину

По мнению канцлера ФРГ, отказ Украины от подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС вызывает вопрос, что это означает в контексте отношений с Россией. Она уверена, что Москва оказывает "политическое давление" на восточных соседей Евросоюза.

Как передает РИА «Новости», об этом глава немецкого правительства заявила в своем видеообращении.

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"Российская сторона полагает, что членство в "Восточном партнерстве"с Европейским Союзом направлено против России. Это не так", - добавила Меркель.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 21 ноября распорядилось приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Кабмин мотивировал это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. Кабмин также поручил профильным министерствам возобновить диалог со странами Таможенного союза и СНГ.