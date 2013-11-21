Евромайдан уже собрал 800 человек
За 40 минут на Майдане Независимости в Киеве собралось 700-800 человек, возмущенных остановкой евроинтеграции.
Об этом на своей странице в Фейсбук написала народный депутат Леся Оробец. По ее словам люди продолжают присоединяться к акции.
На майдане также присутствуют Андрей Парубий, Виталий Кличко и Юрий Луценко.
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Неравнодушные начали самоорганизовываться с помощью социальных сетей , поэтому информация о времени встречи на Майдане Незалежности колеблется от 22.00 до 23.00 21 ноября.
Организаторы акций протеста призывают брать с собой теплую одежду, еду и зонтики.
Митинг расположился возле строящейся елки. Участники слушают активистов и нардепов, которые высказывают свое мнение. Возле проезжей части несколько десятков человек с флагами выстроились в ряд и машут ими проезжающим автомобилям. Протестующие взялись за руки и скандируют "Украина - это Европа", пишет Gazeta.ua.
"После сегодняшнего заявления Азарова здесь должен появиться новый Майдан по типу "оранжевой революции". Сегодня власть предала свой народ", - говорит Валерий участник акции.
Большинство участников акции молодые люди.
Участников охраняют несколько десятков милиционеров, которые стоят по периметру Площади. Два автобуса с сотрудниками спецподразделения "Беркут" располагаются на улице Городецкого.