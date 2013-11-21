Возмущенные остановкой интеграции в ЕС уже собираются на Майдане

По сообщению корреспондента " Украинской правды" , пока на центральной площади города выразить недовольство пришло около 30 человек , однако их количество постоянно увеличивается.

Неравнодушные начали самоорганизовываться с помощью социальных сетей , поэтому информация о времени встречи на Майдане Незалежности колеблется от 22.00 до 23.00 21 ноября.

Организаторы акций протеста призывают брать с собой теплую одежду, еду и зонтики.

Несколько политиков от оппозиции уже заявили, что без партийных флагов придут поддержать активистов на Майдан.