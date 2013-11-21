Возмущенные остановкой интеграции в ЕС уже собираются на Майдане
21:51, 21 ноября 2013Политика
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Возмущены решением правительства Украины приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом вечером 21 ноября собираются на Майдане Независимости в Киеве.
Организаторы акций протеста призывают брать с собой теплую одежду / Фото : Оксана Коваленко
По сообщению корреспондента " Украинской правды" , пока на центральной площади города выразить недовольство пришло около 30 человек , однако их количество постоянно увеличивается.
Неравнодушные начали самоорганизовываться с помощью социальных сетей , поэтому информация о времени встречи на Майдане Незалежности колеблется от 22.00 до 23.00 21 ноября.
Организаторы акций протеста призывают брать с собой теплую одежду, еду и зонтики.
Несколько политиков от оппозиции уже заявили, что без партийных флагов придут поддержать активистов на Майдан.
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