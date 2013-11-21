В России знают причины отказа Киева от ассоциации с ЕС

«Сейчас идет экспансия запада, они навязывают всему миру свои ценности, свое видение мира. Но это не устраивает русских. Русских я имею в виду единый народ - малороссов, великороссов и белорусов. Конечно, в таком решении сыграла свою роль мягкая сила России - родственные связи, которые есть между нашими странами, культурные связи. Депутаты Госдумы также обращались к депутатам Верховной Рады. Все это сыграло свою роль. Сейчас Украине целесообразно вступить в Таможенный Союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, который с 2015 года будет Евразийским Союзом», - заявил «Вестям» депутат Государственной Думы, член Комитета по делам СНГ Владимир Никитин.

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Политик также отметил, что от союза с Россией Киев только выиграет: «Вообще союз Украины и России перспективный в плане выживания в современных условиях экономической борьбы. Наверное, это и осознали украинские политики, принимая решение об отказе от ассоциации с ЕС. У вас хватило ума не разрывать связи с Россией».

Политолог Института стран СНГ (Москва) Владимир Жарихин в свою очередь твердит, что об окончательном отказе от ассоциации говорить пока рано: «Речь идет лишь о том, что в ноябре не будут подписывать ассоциацию. Насколько я понимаю, общий курс на сближение с ЕС остается. Но сейчас отложить подписание договора - правильное решение».

Эксперт отмечает, что условия Брюсселя для Украины абсолютно невыгодны. «Нужно откорректировать много пунктов соглашения, касающихся экономики, ввозных пошлин и прочего и прочего. От Николая Азарова прозвучало достаточно разумное предложение обсудить все спорные вопросы не только с ЕС, но и вместе с Россией. Что же касается политики, то это просто было унизительное предложение - требовать выпустить Тимошенко взамен на Ассоциацию. Это вмешательство во внутренние дела страны, в процессы, которые могут быть решены только в судебном порядке, а не под давлением», - говорит он.

Эксперт прогнозирует спад напряжения между Россией и Украиной: «А в ЕС больше уважать будут. Потому что нельзя одну из крупнейших европейских держав ставить в такие жесткие экономические и политические условия».

21 ноября, Кабинет министров Украины распорядился приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Ранее Верховная Рада Украины не поддержала ни один из шести внесенных в повестку дня законопроектов, направленных на лечение экс-премьера Украины Юлии Тимошенко за границей.