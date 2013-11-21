Эксперт: европауза пойдет на пользу Украине

Такое мнение выразил политический эксперт Дмитрий Джангиров.

«По различным оценкам экспертов, обязательства Украины по Соглашению об Ассоциации и Зоне Свободной Торговле с ЕС покрывает от 2/3 до 3/4 обязательств Польши при вступлении ЕС. Какова ожидаемая компенсация Украине? Идут разговоры о 1 млрд. евро в течение 7 лет. Сравните с ожидаемыми минимальными потерями от российских санкций в $3 млрд. ежегодно», - отметил он.

Эксперт констатирует, что финансовая помощь, оказанная в свое время Польше в виде списания одних кредитов, льготной реструктуризации других и прямых безвозвратных «вливаний» превысила 100 млрд. евро.

По его мнению, это позволило полякам сравнительно безболезненно пережить кризис 2008-09 года. В частности, резкое наращивание госдолга не привело к критическим размерам задолженности, как у Греции, Италии, Испании и Португалии.

«И вот, наконец, мы подошли к ключевому вопросу: причем тут Украина? Ведь, прежде всего, Варшава вступала в ЕС в качестве члена, а Киев собирается всего лишь подписывать Ассоциацию. Часто утверждают, что «в запасе» есть еще кредит МВФ (~ $15 млрд.) и связанный с ним кредит ЕБРР (~ 700 млн. евро), но они даются на макроэкономическую стабилизацию и структурные реформы и их получение – абсолютно отдельный переговорный процесс. Не говоря уже о том, что это, прежде всего, кредиты, а не помощь, гранты, либо компенсации», - убежден Джангиров.

Специалист отмечает, что если за время ожидаемой «европаузы» Киев тщательно подсчитает возможные потери от Ассоциации и ЗСТ, а Брюссель найдет в своем раздутом бюджете строку для компенсаций, то эта пауза станет большой экономической победой Украины.