Эксперт: европауза пойдет на пользу Украине

17:25, 21 ноября 2013
Политика
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Чем ближе дата вильнюсского саммита, тем понятнее становится, что реальной помощи в перестройке украинской экономики под «евростандарты» не предвидится.

По мнению эксперта, эта пауза может стать экономической победой Украины

Такое мнение выразил политический эксперт Дмитрий Джангиров.

«По различным оценкам экспертов, обязательства Украины по Соглашению об Ассоциации и Зоне Свободной Торговле с ЕС покрывает от 2/3 до 3/4 обязательств Польши при вступлении ЕС. Какова ожидаемая компенсация Украине? Идут разговоры о 1 млрд. евро в течение 7 лет. Сравните с ожидаемыми минимальными потерями от российских санкций в $3 млрд. ежегодно», - отметил он.

Эксперт констатирует, что финансовая помощь, оказанная в свое время Польше в виде списания одних кредитов, льготной реструктуризации других и прямых безвозвратных «вливаний» превысила 100 млрд. евро.

По его мнению, это позволило полякам сравнительно безболезненно пережить кризис 2008-09 года. В частности,  резкое наращивание госдолга не привело к критическим размерам задолженности, как у Греции, Италии, Испании и Португалии.

«И вот, наконец, мы подошли к ключевому вопросу: причем тут Украина? Ведь, прежде всего, Варшава вступала в ЕС в качестве члена, а Киев собирается всего лишь подписывать Ассоциацию. Часто утверждают, что «в запасе» есть еще кредит МВФ (~ $15 млрд.) и связанный с ним кредит ЕБРР (~ 700 млн. евро), но они даются на макроэкономическую стабилизацию и структурные реформы и их получение – абсолютно отдельный переговорный процесс. Не говоря уже о том, что это, прежде всего, кредиты, а не помощь, гранты, либо компенсации», - убежден Джангиров.

Специалист отмечает, что если за время ожидаемой «европаузы» Киев тщательно подсчитает возможные потери от Ассоциации и ЗСТ, а Брюссель найдет в своем раздутом бюджете строку для компенсаций, то эта пауза станет большой экономической победой Украины.

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