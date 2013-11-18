Политолог: ЕС пока не предоставил экономических гарантий для Украины

Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский.

«Действительно, власть не скрывает, что мы должны получить гарантии, компенсацию, в первую очередь экономическую, от потенциальных потерь в статусе ассоциированного члена ЕС. Я и ранее об этом говорил, что без существенной компенсации подписывать соглашение не стоит. Очевидно, что больше пользы от ассоциации получает ЕС, а не Украина», - заметил он.

По мнению эксперта, гарантии должны охватывать не только материальную помощь, но и компенсацию в ряде отраслей, в которых ожидается ухудшения ситуации.

«Гарантии – это не только кредит в размере 15 миллиардов долларов, это широкий перечень торговых вопросов. Имеется в виду тех, по которым мы активно работаем с Россией. В противном случае мы получим тысячи безработных», - добавил Погребинский.

Политолог констатирует, что на сегодня ЕС пока ничего не сделал для того, чтобы убедить Украину подписывать Соглашение об Ассоциации.

«Это должна быть не позиция какого-то депутата Европарламента, а Еврокомиссии. Даже не просто позиция, а конкретные планы. На сегодня никто конкретно ничего не обещает. Даже наоборот – тот же Томбинский заявил, что мы не для того подписываем ассоциацию, чтобы решать проблемы Украины, выплачивать ее долги, - подчеркнул политолог. - В то же время Польша в 90-х годах получила от ЕС огромнейшие средства, ей были списаны все долги перед европейскими странами. В ситуации с Украиной нет никаких движений в нашу сторону».