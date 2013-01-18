Пшонка: Тимошенко можно было посадить еще при Кучме

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Пшонка заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

“Да, раньше можно было завершить расследование этих уголовных дел - и организация убийства Щербаня, расхищение средств, уклонение от налогов”, - сказал В.Пшонка.

По его мнению, “на то время еще нужно было поработать эффективно, качественно, профессионально, с авторитетностью об ответственности перед государством... Но такие дела архивов не имеют”.