Пшонка: Тимошенко можно было посадить еще при Кучме
23:23, 18 января 2013Политика
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Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка считает, что расследование уголовных дел против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которое продолжается и сейчас, можно было бы завершить еще во времена президентства Леонида Кучмы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Пшонка заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
“Да, раньше можно было завершить расследование этих уголовных дел - и организация убийства Щербаня, расхищение средств, уклонение от налогов”, - сказал В.Пшонка.
По его мнению, “на то время еще нужно было поработать эффективно, качественно, профессионально, с авторитетностью об ответственности перед государством... Но такие дела архивов не имеют”.
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