ВР почтила память жертв Голодомора минутой молчания

10:34, 21 ноября 2013
Политика
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Народные депутаты Украины минутой молчания почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Эти страшные годы никогда не будут забыты - Рыбак / Фото : ukraine-foto.org.ua, Влад Невський

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак напомнил, что в субботу, 23 ноября, в Украине и мире почтят память миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов.

“Эти страшные годы никогда не будут забыты, светлая память о невинно погибших навечно в наших сердцах”, - сказал Рыбак.

После этого народные депутаты минутой молчания почтили память жертв Голодомора.

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