ВР почтила память жертв Голодомора минутой молчания

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак напомнил, что в субботу, 23 ноября, в Украине и мире почтят память миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов.

“Эти страшные годы никогда не будут забыты, светлая память о невинно погибших навечно в наших сердцах”, - сказал Рыбак.

После этого народные депутаты минутой молчания почтили память жертв Голодомора.