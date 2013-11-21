ВР почтила память жертв Голодомора минутой молчания
10:34, 21 ноября 2013Политика
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Народные депутаты Украины минутой молчания почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.
Эти страшные годы никогда не будут забыты - Рыбак / Фото : ukraine-foto.org.ua, Влад Невський
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак напомнил, что в субботу, 23 ноября, в Украине и мире почтят память миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов.
“Эти страшные годы никогда не будут забыты, светлая память о невинно погибших навечно в наших сердцах”, - сказал Рыбак.
После этого народные депутаты минутой молчания почтили память жертв Голодомора.
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