Шансы Украины на подписание Соглашения с ЕС падают - глава МИД Польши

Как сообщает Польское радио, Сикорский оценивает шансы на подписание соглашения как менее чем 50-процентные.

По словам министра, украинская власть отложила важнейшие решения на последний момент, следовательно, Киеву тяжело противостоять давлению России. “Армения уже поддалась этому давлению, Украина – колеблется. Но Украина допустила значительные ошибки в этом процессе. Следовательно, если бы сегодня я должен был угадывать, подпишем ли (соглашение) в Вильнюсе, то считаю, что шансы менее 50%”, – сказал Сикорский.

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Он считает, что саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе не будет отложен, потому что Грузия и Молдова готовы парафировать ассоциационные соглашения с ЕС.

Сикорский согласился с тем, что Киев сделал много, чтобы приблизиться к стандартам Евросоюза, например, освобождены из тюрьмы нескольких политиков. Однако руководство ЕС считает, что в нынешней ситуации Соглашение об ассоциации не может быть подписано, отмечает “Польское радио”.