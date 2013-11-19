Рыбак закрыл вечернее заседание Рады

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак закрыл вечернее заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим на рассмотрение был поставлен ряд проектов постановлений об отмечании памятных дат, за которые депутаты голосовали без рассмотрения этих проектов постановлений.

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Планировалось рассмотреть 20 соответствующих проектов постановлений, однако после того, как депутаты дважды отказались поддержать постановление об отмечании 230-летия основания Севастополя, Рыбак объявил о завершении вечернего заседания, хотя до этого спикер продлил его на 15 минут.

Среди постановлений, которые депутаты поддержали, в частности постановление об отмечании 400-летия гетманства Петра Сагайдачного в украинском казачестве и постановление об отмечании 90-летия со дня рождения основателя украинской кибернетики Виктора Глушкова.