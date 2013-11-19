В Харькове в массовой драке студентов приняли участие около 100 человек

В Харькове в массовой драке студентов участвовали около 100 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, сообщение о драке на бульваре Ивана Каркача поступило в милицию вчера, 18 ноября, около 22:25.

На место происшествия были направлены работники следственно-оперативной группы, наряды патрульной службы, ГАИ. Кроме того, туда был направлен наряд спецподразделения милиции «Беркут».

На месте правоохранителями установили, что между двумя студентами и неизвестными лицами возник конфликт, переросший впоследствии в драку. Один из жильцов студенческого общежития позвал на помощь своих товарищей. В результате, на улице вблизи общежития собралось около 100 человек.

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Как отмечается в сообщении, благодаря своевременному реагированию работников милиции на сообщение, ситуацию удалось быстро локализовать. С участниками конфликта была проведена соответствующая профилактическая беседа, и они спокойно разошлись по своим делам. Одному студенту была оказана медицинская помощь.

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь правоохранители проводят все необходимые процессуальные мероприятия.