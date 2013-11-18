Акция протеста у одесского цирка закончилась дракой (видео)

Дракой закончилась акция протеста защитников животных, которая прошла 17 ноября у здания одесского цирка.

Как сообщает "Думская", участники акции призывали людей не покупать билеты на представления, в которых задействованы животные: «Не оплачивайте чужие страдания!», — скандировали они.

По их словам, зверей в цирке содержат в ужасных условиях и плохо с ними обращаются.

«В течение последних трех лет я инициировала проверки контролирующих органов на предмет содержания диких животных в цирке, — сказала начальник департамента охраны животного мира и природных ресурсов Международного конгресса защиты прав и свобод человека «Мир» Елена Марченко. — Во всех случаях были выявлены нарушения, противоречащие законодательным нормам Украины… В двадцати странах мира уже поняли, что это жестоко и на законодательном уровне запретили использовать животных в цирке. Надеюсь, Украина станет следующей».

Позже к протестующим подъехал автомобиль с надписью «Цирк» и колонками на крыше, из которых стала звучать громкая музыка, заглушающая призывы активистов. Мужчин, приехавших на машине, попросили сделать музыку тише, на что те ответили отказом. Завязалась драка.