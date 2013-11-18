Оппозиция просит Рыбака пригласить Януковича в парламент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал на заседании Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов.

“Когда-то была Переяславская Рада, сейчас должен быть Европейский Совет для того, чтобы Президент прибыл в парламент, и в парламенте были проголосованы три последних законопроекта, которые открывают путь для подписания Соглашения между Украиной и ЕС”, - сказал Яценюк.

Читайте также: Янукович: У Украины нет денег на модернизацию предприятий под стандарты ЕС

“Было бы очень знаково, если бы Президент Украины подписал эти законопроекты прямо в стенах Верховной Рады Украины, и это будет четким ответом на вопрос, будет ли саммит в Вильнюсе и будет ли Украина частью европейского пространства”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Рыбак сообщил, что в четверг, 21 ноября, планируется вынести на рассмотрение народных депутатов законопроекты о прокуратуре и о внесении изменений в избирательное законодательство.

Он выразил надежду, что эти законопроекты парламент примет при поддержке и провластного большинства, и оппозиции.