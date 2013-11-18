Евросоюз решил подключиться к торговому конфликту Японии и Украины - СМИ

Европейский союз 15 ноября присоединился в качестве третьей стороны к консультациям Японии и Украины в органе по решению споров Всемирной торговой организации. Заявка на консультации была подана Токио еще 30 октября.

Тогда Япония усомнилась в соответствии нормам ВТО украинских защитных мер в отношении импорта автомобилей. Напомним, Украина с 13 апреля взимает трехлетнюю специальную пошлину на импорт легковых автомобилей с объемом двигателя 1-1,5 л (6,46%) и 1,5-2,2 л (12,95%). Базовая ставка пошлины — 10%, сообщает Коммерсант-Украина.

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В Евросоюзе также обеспокоены этим. "ЕС является крупнейшим в мире производителем автомобилей и автомобильных деталей, а также крупным мировым экспортером с объемом экспорта легковых автомобилей более 100 млрд евро в 2012 году, в том числе в Украину — более 1 млрд евро",— отмечается в сообщении ЕС.

Украинская пошлина уже побудила другие страны применить ответные санкции. Турция, оценив ущерб от дискриминации турецкого автопрома в $6,2 млн, решила компенсировать эту сумму путем введения пошлин на импорт грецких орехов из Украины.

О возможности применения подобных мер заявили в России. Остальные страны, посчитавшие такое решение украинской власти дискриминационным для своих автопроизводителей, пока предпочитают оспаривать эти меры в арбитраже ВТО. О своей обеспокоенности повышением пошлин, принятым без консультаций с заинтересованными странами, заявили США и Южная Корея. Вероятно, они также присоединятся к спору Японии с Украиной.

Присоединение ЕС к японской заявке было ожидаемым. О такой возможности ранее сообщали и украинские, и европейские чиновники. В то же время представители ЕС допускали возможность подачи отдельной заявки на консультации с Украиной.

"Такой шаг ЕС выглядит вполне логичным: они стремятся урегулировать торговый спор с Украиной как в ходе двусторонних консультаций, так и посредством инструментов ВТО. Тем более что участие ЕС в качестве третьей стороны в украинско-японских переговорах не препятствует инициированию ими самостоятельного спора в будущем",— объяснила советник юрфирмы "Саенко Харенко" Наталья Микольская. В представительстве ЕС в Украине вчера пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшие дни.

Затягивание подачи Евросоюзом отдельной заявки может быть связано с ожиданием того, что защитные пошлины для европейских автомобилей будут отменены после подписания в Вильнюсе соглашения об ассоциации, уверен научный консультант Центра им. Разумкова Владимир Сиденко. "До сих пор высокопоставленные украинские чиновники заявляли, что после подписания соглашения защитные пошлины для автомобилей из ЕС будут отменены. И хотя перспективы подписания этого соглашения выглядят очень туманными, ЕС пока до конца не отказывается от возможности такого развития ситуации",— считает эксперт. По словам господина Сиденко, участие ЕС в торговом споре не усилит позицию японской стороны, что произошло бы в случае подачи отдельной заявки.