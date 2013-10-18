Канада приостановила переговоры о ЗСТ с Украиной из-за пересмотра пошлин

Как сообщили УНИАН в посольстве Канады в Украине, переговоры могут быть продолжены лишь после отзыва заявки.

“Отзыв Украиной своей заявки, поданной в ВТО, позволит Канаде продолжить двусторонние переговоры по торговым вопросам”, - говорится в комментарии посольства, переданном УНИАН в ответ на запрос агентства.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по подготовке соглашения о свободной торговле с Канадой в конце 2009 г.

12 сентября 2012 года Украина подала заявку в ВТО о пересмотре импортных пошлин на 371 товарную линию.

29 ноября 2012 года страны - участницы Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94).