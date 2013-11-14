МИД Германии сожалеет, что Рада упустила возможность решить "дело Тимошенко"

Соответствующее заявление, как сообщил РИА Новости представитель МИД ФРГ, глава немецкого дипломатического ведомства Гидо Вестервелле сделал в среду во время визита в ОАЭ.

"Мы сожалеем, что украинский парламент и сегодня не смог договориться о новом законодательном регулировании медицинского лечения за границей. Тем самым не был использован шанс найти решение "дела Тимошенко". Времени теперь остается в обрез", — сказал Вестервелле.

По теме: Миссия Кокса-Квасьневского больше не требует немедленного освобождения Тимошенко

Он отметил, что Германия хотела бы, чтобы Украина через две недели подписала на саммите в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с ЕС. Но для этого Киев должен выполнить условия, которые сформулировал Евросоюз, подчеркнул Вестервелле.

Требование ЕС об освобождении Тимошенко, уголовное преследование которой Брюссель считает проявлением избирательного правосудия в Украине, является самым сложным для Киева условием для подписания соглашения об ассоциации. Подписание Соглашения планируется на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" в конце ноября.

В среду состоялось внеочередное заседание Верховной Рады, на котором, в частности, планировалось рассмотреть законопроект о лечении осужденных за границей. Однако спикер Владимир Рыбак заявил, что согласованный документ еще не подготовлен рабочей группой, и в этой связи закрыл заседание. Этот законопроект должен дать Тимошенко возможность выехать за пределы Украины. Предполагается, что лечение экс-премьер, если ее выпустят из страны, будет проходить в берлинской клинике "Шарите".