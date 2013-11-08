ЦИК решила уничтожить видеозаписи с выборов 2012 года

Центральная избирательная комиссия приняла решение об уничтожении информации, созданной с использованием системы видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения на выборах народных депутатов 28 октября 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Как напомнил председатель ЦИК Михаил Охендовский, в отличие от всех предыдущих, очередные выборы народных депутатов 2012 года проводились с использованием системы видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения для наблюдения за организацией проведения голосования и подсчета голосов на избирательных участках в день голосования.

Закон “Об особенностях обеспечения открытости, прозрачности и демократичности выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года” предусматривал использование такой системы только на тех выборах. В соответствии с ч. 3 ст. 6 данного закона, информация, созданная с использованием системы видеонаблюдения, хранится ЦИК на протяжении одного года со дня официального обнародования результатов выборов народных депутатов, после чего подлежит уничтожению. Год со дня, когда комиссия официально обнародовала результаты выборов 28 октября 2012 года, исполнится 13 ноября 2013 года.

Следовательно, по словам Охендовского, законные основания для дальнейшего хранения созданной с использованием системы видеонаблюдения информации ЦИК 14 ноября текущего года исчезнут, поскольку дальнейшее хранение такой информации противоречило бы закону.