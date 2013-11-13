Рабочая группа по вопросу Тимошенко соберется завтра - Батькивщина

Об этом сообщает сайт ВО Батькивщина.

Напомним, вчера, 12 ноября, участники рабочей группы по подготовке законопроекта по лечению заключенных за рубежом, который может предоставить такое право осужденной экс-премьеру Юлии Тимошенко, не приняли никакого решения и разошлись.

Группа была создана 8 ноября.