Рабочая группа по вопросу Тимошенко соберется завтра - Батькивщина
19:13, 13 ноября 2013Политика
2799 0
Завтра, 14 ноября, в 12:00, состоится заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о лечении Юлии Тимошенко
Завтра рабочая группа по "вопросу Тимошенко" вновь попытается подготовить к рассмотрению Радой согласованный законопроект
Об этом сообщает сайт ВО Батькивщина.
Напомним, вчера, 12 ноября, участники рабочей группы по подготовке законопроекта по лечению заключенных за рубежом, который может предоставить такое право осужденной экс-премьеру Юлии Тимошенко, не приняли никакого решения и разошлись.
Группа была создана 8 ноября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter