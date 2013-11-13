Экс-мэру Черкасс Одаричу дали неделю для возмещения горсовету почти 200 тысяч

Экс-мэру Черкасс Сергею Одаричу даны 7 дней для добровольного возмещения городскому совету почти 200 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, в октябре постановлением Апелляционного суда Черкасской области был полностью удовлетворен иск прокурора Черкасс в интересах городского совета к Одаричу о возмещении 200 тыс. грн материального ущерба за незаконное увольнение им работника.

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Прокуратура Черкасс контролирует состояние выполнения исполнительного производства о взыскании средств с Одарича. 12 ноября отделом государственной исполнительной службы Черкасского районного управления юстиции было открыто уголовное производство, и предоставлен должнику 7-дневный срок для выполнения решения суда в добровольном порядке.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «Об исполнительном производстве», по окончании срока, предоставленного государственным исполнителем для добровольного выполнения, начинается принудительное взыскание с должника средств.