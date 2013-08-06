Дело экс-мэра Черкасс Одарича рассмотрит Шевченковский суд Киева

Об этом Одарич написал на своей странице в Facebook.

«Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел только что согласился с моими аргументами о невозможности объективного и беспристрастного рассмотрения уголовного дела в пределах Черкасской области и перенес рассмотрение в Шевченковский райсуд города Киева», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля депутаты Черкасского городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра города Одарича. 40 депутатов из 42 присутствующих поддержали это решение, которое инициировали представители фракции Партии регионов.

По теме: Экс-мэр Черкасс Одарич стал подозреваемым по уголовному делу

10 июня следственным управлением прокуратуры Черкасской области Одаричу было вручено письменное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2, ст. 172, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 УКУ (грубое нарушение законодательства о труде; злоупотребление служебным положением, неисполнение судебного решения), в результате чего городскому бюджету нанесен ущерб на общую сумму почти 900 тыс. грн.

11 июля прокуратура Черкасской области направила в суд обвинительный акт по уголовному производству по обвинению в совершении ряда преступлений Одаричем.

"Обвиняемому грозит наказание в виде от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - говорится в сообщении.