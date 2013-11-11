В ПР рассказали, на каких условиях отпустят Тимошенко в Германию

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Виталий Журавский во время заседания рабочей группы по вопросам подготовки законопроекта о лечении заключенных за рубежом в понедельник, 11 ноября, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Наша позиция заключается в следующем: определяться с концептуальными принципами, на которых должен быть построен законопроект, потому что все представленные законопроекты этим принципам не отвечают. Тогда как именно на концептуальном подходе и базируются наши предложения», - отметил политик.

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Он перечислил внесенные предложения: «Первое: суд должен иметь оценку комиссии украинских экспертов-медиков о наличии тяжелого заболевания осужденного, которое невозможно вылечить в Украине. Это соответствует духу и букве ст. 84 УК. Перечень этих тяжелых заболеваний есть в общем приказе Департамента отбывания наказаний и Минздрава от 2000 года... Второе: иностранная клиника с признанным медицинским статусом, например, вроде немецкой «Шарите», должна подтвердить наличие заболевания, которое невозможно вылечить в Украине. И это иностранное медицинское учреждение должно взять на себя обязательства лечить осужденного человека. Третье: Украина должна иметь соглашение о правовой помощи с той страной, куда должен поехать больной человек. Четвертое: суд определяет срок, на который выедет больной человек за границу. И для этого нужно подготовить два обращения. Первое – в Пенитенциарную службу о том, сколько людей сегодня находятся в местах лишения свободы и имеют тяжелые заболевания. Ведь стоит учитывать, что закон надо принимать не под одного человека. И следующее - подготовить обращение в Минздрав – в министерстве должны сказать, какие оптимальные сроки для лечения тяжелых заболеваний».

«Также заключенный в суде должен дать обязательство, что после отсрочки заключения, так называемых каникул, он возвращается домой для продолжения отбытия наказания. Следующее – перед тем, как отбыть на лечение, осужденный человек или третья сторона должна возместить нанесенный ущерб», - добавил Виталий Журавский.

Кроме того, по его мнению, действие данного закона не должно распространяться на тех, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления.

«И относительно концептуальных моментов нового законопроекта – мы должны предусмотреть, что делать с человеком, который: не приступил к лечению; приступил, но уклоняется от лечения; прошел лечение, но не возвращается домой после лечения», - резюмировал парламентарий.