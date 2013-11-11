В ПР рассказали, на каких условиях отпустят Тимошенко в Германию

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Необходимо определиться с концептуальными принципами, на которых должен быть построен законопроект о лечении заключенных за рубежом, ведь представленные на данный момент законопроекты таким принципам не отвечают
Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Виталий Журавский во время заседания рабочей группы по вопросам подготовки законопроекта о лечении заключенных за рубежом в понедельник, 11 ноября, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
«Наша позиция заключается в следующем: определяться с концептуальными принципами, на которых должен быть построен законопроект, потому что все представленные законопроекты этим принципам не отвечают. Тогда как именно на концептуальном подходе и базируются наши предложения», - отметил политик.
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Он перечислил внесенные предложения: «Первое: суд должен иметь оценку комиссии украинских экспертов-медиков о наличии тяжелого заболевания осужденного, которое невозможно вылечить в Украине. Это соответствует духу и букве ст. 84 УК. Перечень этих тяжелых заболеваний есть в общем приказе Департамента отбывания наказаний и Минздрава от 2000 года... Второе: иностранная клиника с признанным медицинским статусом, например, вроде немецкой «Шарите», должна подтвердить наличие заболевания, которое невозможно вылечить в Украине. И это иностранное медицинское учреждение должно взять на себя обязательства лечить осужденного человека. Третье: Украина должна иметь соглашение о правовой помощи с той страной, куда должен поехать больной человек. Четвертое: суд определяет срок, на который выедет больной человек за границу. И для этого нужно подготовить два обращения. Первое – в Пенитенциарную службу о том, сколько людей сегодня находятся в местах лишения свободы и имеют тяжелые заболевания. Ведь стоит учитывать, что закон надо принимать не под одного человека. И следующее - подготовить обращение в Минздрав – в министерстве должны сказать, какие оптимальные сроки для лечения тяжелых заболеваний».
«Также заключенный в суде должен дать обязательство, что после отсрочки заключения, так называемых каникул, он возвращается домой для продолжения отбытия наказания. Следующее – перед тем, как отбыть на лечение, осужденный человек или третья сторона должна возместить нанесенный ущерб», - добавил Виталий Журавский.
Кроме того, по его мнению, действие данного закона не должно распространяться на тех, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления.
«И относительно концептуальных моментов нового законопроекта – мы должны предусмотреть, что делать с человеком, который: не приступил к лечению; приступил, но уклоняется от лечения; прошел лечение, но не возвращается домой после лечения», - резюмировал парламентарий.