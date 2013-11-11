Оппозиция предложила новую версию законопроекта по Тимошенко

Народный депутат Андрей Кожемякин (фракция “Батькивщина”) предложил на заседании парламентской рабочей группы новую версию законопроекта о лечении заключенных за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании группы.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 84 Уголовного кодекса Украины.

Предусмотрено, что лицо, осужденное к лишению свободы, имеет право на лечение за рубежом при условии, что оно на протяжении не менее 365 дней непрерывно находилось на стационарном лечении в учреждении здравоохранения за пределами пенитенциарных учреждений и такое лечение не привело к полному выздоровлению такого лица.

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Решение о лечении за рубежом принимает суд по заявлению осужденного лица или его защитника, или близкого родственника либо уполномоченного представителя пенитенциарного учреждения.

В соответствии с законопроектом, решение должно быть принято на протяжении 5 дней с момента поступления такого заявления. К заявлению о лечении за рубежом прилагается письмо медицинского учреждения иностранного государства о согласии принять такое лицо на лечение.