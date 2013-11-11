Политолог: «вопрос Тимошенко» не сможет сорвать ассоциацию с ЕС

Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Цыбулько.

«Я думаю, что подписание соглашения об ассоциации не сорвется, даже если депутаты не примут никакого закона до саммита Восточного партнерства в Вильнюсе. У ЕС и Украины еще остается поле для маневра в процессе ратификации этого документа. Это очень долгий процесс. И в это время как раз можно сформировать более трезвую компромиссную позицию, когда законодатели не будут ограничены какими-то сжатыми сроками для принятия решения. В таком случае можно будет учесть все интересы», — сказал Цыбулько.

Эксперт подчеркивает, что миссия Кокса-Квасневского не ставит перед Украиной задачу освободить Юлию Тимошенко, а всего лишь настаивает на том, чтобы экс-премьер получила возможность лечиться за рубежом. Поэтому для Европы не имеет принципиального значения, какой из предложенных Раде законопроектов будет принят для решения «вопроса Тимошенко».

«Миссия Кокса-Квасневского поддержит любой законопроект, который сдвинет это дело с мертвой точки. До сих пор вся проблема была в том, что внесенные законопроекты были очень спорными. И вопрос был даже не в качестве поданных на рассмотрение парламента законопроектов, а в возможности в процессе совместной работы большинства и оппозиции найти какое-то компромиссное решение», — сказал политолог.

Отчет миссии Кокса-Квасневского по «вопросу Тимошенко» ожидается 13 ноября текущего года.