Арсений Яценюк комментирует заявление Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает вполне естественной практику проведения новым составом правительства финансового аудита деятельности предыдущего правительства.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Это практика, которая существует во всех нормальных странах, когда язык идет о том, что проводится цивилизованный финансовый аудит ради того, чтобы представить реальную картину, в каком состоянии страна была передана», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Председатель ВР считает, что правительству под руководством Виктора ЯНУКОВИЧА при передаче дел нужно было самому инициировать заслушивании этого вопроса и доложить по нему, для того, чтобы показать, в каких «цифрах и объемах находится страна».

Как сообщал УНИАН, 19 декабря премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила о необходимости проведения антикоррупционного аудита всех направлений деятельности предыдущего правительства.