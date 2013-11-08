ГАИ: В Донецке в связи с визитом Азарова будет ограничено движение транспорта

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Управлении ГАИ Донецкой области.

В сообщении отмечается, что Госавтоинспекция рекомендует водителям всех транспортных средств «быть более внимательными за рулем, двигаться с безопасной скоростью, строго соблюдать правила дорожного движения при осуществлении маневров обгона , проезде перекрестков, пешеходных переходов, подчиняться требованиям сигналов регулировщиков, а также не парковать транспорт в непредусмотренных местах во избежание заторов в движении».

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Водителей просят «корректировать свой маршрут движения» с учетом изложенной информации.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября премьер-министр Украины посетит с рабочим визитом Донецкую область. Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 69-й годовщины со Дня освобождения Украины, затем его будут ждать в 11-00 в Донецком национальном академическом украинском музыкально-драматическом театре, где пройдет очередная XXV конференция ДОО Партии регионов.

Также Азаров намерен посетить строительную площадку спортивного ледового комплекса «Кальмиус Арены».