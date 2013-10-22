В Донецке ограничат движение из-за приезда чешских бизнесменов

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Донецкой области, в течение дня периодически будет ограничиваться движение транспорта по проспекту Мира, Киевскому и Ленинскому проспектам, а также по улицам Артема и Университетской.

ГАИ просит водителей подчиняться требованиям сигналов регулировщиков и не парковать транспорт в непредусмотренных местах во избежание заторов.

Как сообщал УНИАН, 22 октября бизнес-форум в Донецке посетит Президент Чехии Милош Зееман. Его будет сопровождать чешская бизнес-делегация, состоящая из руководителей 64 компаний в сферах металлургии, машиностроения, производства и установки различной техники, строительства, транспорта, энергетики, страхования, консалтинга, банковской деятельности и др. Бизнес-форум пройдет в гостинице «Донбасс Палас».