В ГПУ не смогли объяснить, почему Маркова до сих пор не доставили в СИЗО

В Генеральной прокуратуре не могут однозначно сказать, почему арестованного судом бывшего депутата Верховной Рады Игоря Маркова содержат в Киевском изоляторе временного содержания, а не в Лукъяновском СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве заместитель начальника Управления надзора за соблюдением законов при применении принудительных мероприятий ГПУ Василий Кожухарь.

“Я не могу точно сказать, какие были основания оставлять Маркова в изоляторе временного содержания. Могу лишь допустить, возможно, было решение суда, и с целью безопасности его оставили в ИВС, который также является помещением для предварительного заключения, а не в СИЗО”, - сказал Кожухарь.

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Как сообщал УНИАН, Маркову инкриминируют организацию и осуществление избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации проходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. До самого утра сторонники Маркова держали в осаде областное отделение милиции. Ночью милиционерам с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на два месяца. 31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.