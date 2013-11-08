Условия пребывания в СИЗО улучшаются - ГПУ

В Генеральной прокуратуре отмечают улучшение материально-бытовых условий содержания лиц, находящихся в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, после вступления в силу в 2012 году нового Уголовного процессуального кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель начальника Управления надзора за соблюдением законов при применении принудительных мер Генеральной прокуратуры Украины Василий Кожухарь.

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“Безусловно, улучшение есть. Если где-то полтора года тому назад была проблема переполнения СИЗО, то на данное время у нас ее уже нет”, - сказал Кожухарь.

По его словам, органы прокуратуры и в дальнейшем будут принимать меры для улучшения бытовых условий содержания арестованных.

Кроме того, сказал Кожухарь, при вмешательстве прокуратуры в связи с ненадлежащим материально-техническим состоянием была приостановлена деятельность 85 из 430 СИЗО, из них семь уже приведены в надлежащее состояние.