Квасневский: Переговоры проходят сложно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, покидая Верховную Раду Украины.

На вопрос журналистов, как идут переговоры, он ответил: “Сложно. Все сложно”.

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В то же время Квасневский добавил, что переговоры продолжаются, и работа миссии продолжается.

Пэт Кокс и Квасневский не останавливались возле журналистов, а сказали несколько слов, идя к выходу из парламента.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Миссия Европейского парламента в составе Кокса и Квасневского приехала в Украину в 25-й раз, чтобы попытаться найти решение дела Юлии Тимошенко.

Сегодня, 8 ноября, в Верховной Раде с участием Кокса и Квасневского продолжались консультации руководства парламента и руководителей фракций. Накануне, 7 ноября, оппозиция предложила проголосовать пакетом законы, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, – закон о возможности лечения экс-премьера Юлии Тимошенко за границей, закон о прокуратуре и изменениях к избирательному законодательству.

Однако сегодня лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил УНИАН, что лишь после наработки материалов рабочей группой, созданной Комитетом Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, фракция Партии регионов определится относительно голосования по поводу лечения Тимошенко за границей.

Ефремов утверждает, что оппозиция не готова голосовать за закон про прокуратуру, избирательное законодательство, а требует голосовать в первую очередь «за освобождение Тимошенко». «Они требуют, чтобы мы первые проголосовали за освобождение Тимошенко, а я говорю - дайте документ какой-нибудь, который соответствует законодательству и Конституции», - сказал Ефремов.