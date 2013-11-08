В Верховную Раду прибыли Кокс и Квасневский
10:07, 08 ноября 2013Политика
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В Верховную Раду Украины прибыли руководители мониторинговой миссии Европейского парламента Пэт Кокс и Александр Квасневский.
Кокс и Квасьневский прибыли в Раду
Как передает корреспондент УНИАН, только что они прошли по кулуарам парламента.
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Как сообщал УНИАН, Кокс и Квасьневский дали Украине меньше недели на принятие законов, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
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