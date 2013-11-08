Экс-депутат: Тимошенко совершила много преступлений, но ее вина по-настоящему не доказана
Бывший народный депутат Тарас Чорновил считает, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко причастна ко многим преступлениям, однако ни одно из них не было правильно доказано с юридической точки зрения.
Такое мнение политик высказал в эфире телеканала ТВi, пишет Gazeta.ua.
"Я лично считаю, что Юлия Тимошенко совершала много преступлений. Я верю, что она завязана с грязными деньгами Лазаренко и многими другими вещами", - отметил Чорновил.
Вместе с тем, по его убеждению, большинство обвинений относительно нее юридически безграмотно.
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"Более того, она не была осуждена тем, что можно назвать судом. То, что проводил судья Киреев — это фарс, а не суд", - добавил экс-нардеп.
"Тимошенко — это человек, которого я подозреваю в преступлениях, но которого я должен, по принципу презумпции невиновности, считать, чья вина никогда никем не была доказана", - объяснил Чорновил.
Напомним, 11 октября 2011 года Печерский суд Киева по "газовому" делу приговорил Юлию Тимошенко к семи годам тюрьмы, лишил права занимать государственные должности в течение трех лет после отбытия наказания, а также обязал возместить Нафтогазу Украины нанесенный ущерб.