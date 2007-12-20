У Ющенко надеются, что в 2008-м депутаты станут такими же как и все

В Секретариате Президента Украины надеются, что согласованная работа главы государства, Кабинета Министров и Верховной Рады позволит быстро провести реформы в правовой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главы Секретариата Президента по правовым вопросам Игорь ПУКШИН сегодня на брифинге для прессы.

По его словам, в следующем году необходимо будет наработать новую редакцию Конституции Украины, принять ряд антикоррупционных законов, провести судебную реформу, реформу органов криминальной юстиции, в том числе принять новый Уголовно-процессуальный кодекс.

При этом И.ПУКШИН выразил надежду, что следующий год будет годом стабильности и порядка в государстве, что позволит объединить усилия всем ветвям власти для принятия ряда законов, в центре которых будет человек, его права и свободы.

Подводя итоги уходящего года, И.ПУКШИН отметил, что с политико-правовой точки зрения, 2007 год для Украины был чрезвычайно сложным. Он напомнил о периоде политического противостояния и как следствие - роспуск парламента.

С другой стороны, И.ПУКШИН назвал этот год успешным в том смысле, что политики “прошли очистку”, и поєтому он надеется, что в этом году будет «перевернута страница истории политического противостояния».

И.ПУКШИН также выразил надежду, что все политики осознали свою ответственность, необходимость работы во имя Украины, работы, которая бы не разделяла, а объединяла страну.

В ходе брифинга И.ПУКШИН выразил надежду, что одним из первых законов, которые будут приняты парламентом, будет законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Также он надеется, что Верховная Рада быстро будет рассматривать и принимать законопроекты, наработанные в Секретариате Президента. Это касается и работы милиции, и таможенных органов, а также других правоохранительных сфер. «Хочу подчеркнуть, что в работе, за которую я отвечаю, можно было бы многое сделать в этом году, если бы работал парламент», - сказал И.ПУКШИН.