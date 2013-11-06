Лабунская призвала принять ее законопроект сразу в целом

"Критиковать можно все, и одним законопроектом в нашем государстве все не решить. Но времени у нас совсем не осталось. Я считаю , что проект надо принимать и в первом чтении, и во втором, и в целом", - отметила Лабунскаяв эфире телеканала ТВi.

По ее словам, если возникнет необходимость, то вносить изменения в закон можно и после его подписания президентом, пишет Gazeta.ua.

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В то же время нардеп призналась, что ее проект имеет определенные недостатки.

"Я согласна, что надо сузить круг осужденных лиц, имеющих право воспользоваться нормой закона. Видимо, надо ограничить доступ людей, осужденных за тяжкие преступления, за убийство, за изнасилование, пожизненно", - уточнила Лабунская.

"Это действительно стоит доработать. Но давайте определимся, хотим ли мы в Европу или нет. У нас нет времени на второе чтение", - добавила парламентарий.

Напомним, законопроекты о лечении заключенных за рубежом, призванный прежде всего решить вопрос Юлии Тимошенко, будут рассматриваться в Верховной Раде в четверг, 7 ноября.

Законопроект № 3461 авторства Лабунской рекомендовали отклонить в Главном научно-экспертном управлении ВРУ, высказав много замечаний. При этом оппозиция готова поддержать именно законопроект Лабунской, который просила принять и сама Тимошенко, и миссия Европарламента в Украине — Александр Квасьневский и Пэт Кокс.