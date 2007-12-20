Аваков собирается лишить Харьков радости?

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ в понедельник, 24 декабря, внесет представление в Верховную Раду Украины о назначении перевыборов городского председателя Харькова и городского совета Харькова.

Об этом он сообщил в комментарии официальному сайту блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

“В понедельник, в соответствии со ст.78 ч.4 Закона Украины «О местном самоуправлении», я подам представление в Верховную Раду Украины о назначении перевыборов городского председателя Харькова и городского совета Харькова”, - сказал он.

По его словам, отставка харьковских городских властей, «о неудовлетворительной оценке работы которых свидетельствует уменьшение на 110 тыс. количества голосов, отданных «регионалам» избирателями во время парламентских выборов в этом году, была одним из предвыборных обещаний блока «НУ - НС».

А.АВАКОВ отмечает, что представление о назначении перевыборов городского председателя и городского совета Харькова является «чрезвычайно серьезным документом, который насчитывает несколько разделов, в которых детально перечисляются нарушения, допущенные Михаилом ДОБКИНЫМ». «В некоторых случаях решение должен принимать прокурор», - добавил председатель облгосадминистрации.

Напомним, что сегодня журнал "Корреспондент в рамках своего ежегодного проекта назвал харьковского мэра Михаила ДОБКИНА "Оратором года". Премии была удостоена попытка ДОБКИНА записать обращение к горожанам. "Эта история принесла несколько дней радости всем украинцам, у которых есть Интернет, где можно было увидеть эту запись. Это на несколько дней парализовало работу офисов во всех крупных городах страны", - сказала заместитель главного редактора журнала «Корреспондент» Анна МОРОЗ.