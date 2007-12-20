Тимошенко - Личность года, Балога - Комибинатор, Добкин - Оратор года

Журнал «Корреспондент» в рамках своего ежегодного проекта признал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО Личностью 2007 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила заместитель главного редактора журнала «Корреспондент» Анна МОРОЗ.

«На шестом году существования этого проекта мы хотели наконец присудить это звание не политику. Но Юлия ТИМОШЕНКО не оставила нам шансов. Сила и нечеловеческое упорство на пути к цели принесли ей звание Личности года», - сказала А.МОРОЗ.

По ее словам, в номинации «Открытие года» победил председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, в номинации «Комбинатор года» - глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, в номинации «Баловень судьбы года» - лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН.

«Оратором года признан мэр Харькова Михаил ДОБКИН за попытку записать обращение к горожанам. Эта история принесла несколько дней радости всем украинцам, у которых есть Интернет, где можно было увидеть эту запись. Это на несколько дней парализовало работу офисов во всех крупных городах страны», - добавила А.МОРОЗ.

По ее словам, Латифундистом года признан секретарь Киевского горсовета Олесь ДОВГИЙ за земельный скандал в столице, когда за один день было роздано самое большое количество земельных участков.

По версии «Корреспондента», Нарушителем года стал Сергей КАЛИНОВСКИЙ (приемный сын бизнесмена Дмитрия ФИРТАША) за дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

В свою очередь, обозреватель журнала Александр ПАСХАВЕР сообщил, что Победителем года признан Григорий СУРКИС за новость о проведении в Украине финальных матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Футболистом года признан лучший игрок Чемпионата России украинец Анатолий ТИМОЩУК, Куражом года стал Андрей ДАНИЛКО за эксцентричное выступление и второе место на «Евровидении-2007».