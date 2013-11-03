Меджлис хочет специальный закон для крымских татар

Глава Меджлиса выразил озабоченность тем, что крымские татары не имеют законодательно закрепленных гарантий своего сохранения и развития как народ, сформировавшийся на территории Крыма и имевший свою государственность.

"Проще говоря: возвращается коренной народ Крыма, но ни в одном законодательном акте не урегулированы вопросы его развития, не гарантированы его права и не предусмотрены правовые механизмы их реализации в Украине", - пояснил он в интервью ZN.UA.

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Рефат Чубаров напомнил, что, согласно статье 11 Конституции Украины, государство содействует развитию украинской нации и развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств.

"Но в законодательстве Украины нет даже расшифровки того, кто такие коренные народы! Поэтому надо дать четкий ответ на этот вопрос", - подчеркнул глава Меджлиса.

"Таковым мог бы стать закон "О статусе крымскотатарского народа в Украине", проект которого в свое время был зарегистрирован в ВР Украины, однако до его рассмотрения дело не дошло. Далее, если говорить о правовых перспективах, то нужно учитывать этот фактор при принятии избирательного законодательства. Должны быть выписаны четкие правовые механизмы, которые дадут возможность крымским татарам как коренному народу принимать участие в управлении Крыма", - отметил Чубаров.

По его словам, крымские татары сегодня слабо представлены в органах власти АРК и не могут участвовать в управлении автономией.

"А это, кроме прочего, вопросы управления и распоряжения природными ресурсами Крыма. И все, что связано с местами компактного проживания крымских татар, с определенными периодами нашей истории и государственности, с восстановлением исторической топонимики. Не будучи закреплено законодательно, все это не позволяет крымским татарам чувствовать себя уверенно на своей Родине сегодня и в будущем", - подчеркнул Чубаров.

Напомним 27 октября первый заместитель Мустафы Джемилева - Рефат Чубаров - был избран новым главой Меджлиса крымскотатарского народа.