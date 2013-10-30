ЦИК зарегистрировала еще 11 кандидатов в народные депутаты

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала еще 11 кандидатов в народные депутаты на повторных выборах 15 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня было зарегистрировано 9 кандидатов в депутаты в 94-ом избирательном округе и 2 – в 223-ем.

Так, кандидатами в округе №94 зарегистрирована Людмила Бурсова (Славянская партия), Любовь Воробец (Социально-экологическая партия “Союз. Чернобыль. Украина”), Вадим Ворожбит (СДПУ(о)), Дмитрий Воронин (Партия возрождения села), Ирина Лада (партия “Настоящая Украина”), Вячеслав Линивый (партия “Казацкая украинская партия”), Иван Мазур (партия “Вече”), Юрий Павленко (партия “Социал-патриотическая ассамблея славян”), Елена Тильная (Демократическая партия венгров Украины).

Кандидатами в избирательном округе №223 зарегистрировали Александра Лузана (Славянская партия) и Сергея Рулева (самовыдвиженец).

Таким образом, по состоянию на 30 октября ЦИК уже зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты на повторных выборах в пяти округах.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

ЦИК объявил о начале с 16 октября избирательного процесса по повторным выборам в парламент в пяти округах.