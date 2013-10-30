Украина будет увеличивать добычу нефти и газа - Янукович

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время встречи с руководителями энергетических компаний «Эни» (Италия) и «Электрисите де Франс» (Франция), сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В ходе встречи министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и председатель совета правления, главный исполнительный директор компании «Электрисите де Франс» Анри Проглио подписали Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в сфере газовой промышленности и электроэнергетики.

Читайте также: Украина уже сегодня может решить вопрос с оплатой российского газа

Янукович подчеркнул, что «Украина - это государство, в программе которого сейчас большие, амбициозные планы по увеличению энергетической независимости, добычи газа, нефти».

Он выразил убеждение, что сотрудничество Украины с компаниями «Эни» и «Электрисите де Франс» будет плодотворным. «Сочетание наших возможностей с вашими возможностями - очень интересный проект, который будет способен эффективно работать», - сказал Янукович.

Председатель правления «Эни» Паоло Скарони, в свою очередь, отметил, что его компания демонстрирует наибольшую активность в Украине по освоению добычи газа как из традиционных, так и нетрадиционных источников. Кроме того, по его словам, компания работает с НАК «Нафтогаз Украины» над реабилитацией тех скважин, которые уже вышли из эксплуатации.

Скарони подтвердил готовность компании к работе в Украине по дальнейшему развитию ее энергетического сектора. «Мы вносим свой вклад в добычу углеводородов в вашей стране. Хочу еще раз подтвердить нашу настроенность инвестировать в Украину и помогать ей в развитии добычи углеводородов на ее территории», - сказал он.

Генеральный директор, председатель совета директоров «Электрисите де Франс» Проглио сообщил, что его компания в последнее время много работала совместно с Минэнергоугля над развитием своей инвестиционной деятельности в Украине. По его убеждению, Украина и «Электрисите де Франс» имеют перспективы сотрудничества в ядерной энергетике.

«Мы настроены также сосредоточить наше внимание на этом секторе. Мы открыты к расширению в этом нашего сотрудничества в случае если Украина настроена на это. Мы также намерены развивать наше сотрудничество в секторе дистрибуции энергии, и также хочу подтвердить нашу готовность к развитию сотрудничества в технологических направлениях как в сфере энергетики, так и газа, и инвестировать в Украину с целью создания новых рабочих мест», - сказал Проглио.