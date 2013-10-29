Турчинов заявил, что суд забрал "последнюю вареничную" у дочери Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции народный депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов.

“Режим Януковича продолжает более двух лет издеваться над своим главным оппонентом - Юлией Тимошенко”, - сказал Турчинов и добавил, что ей до сих пор “не смогли предъявить никаких реальных обвинений”.

Так, отметил он, понимая, что “никогда они не сломают нашего лидера, они взялись за ее семью”.

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Турчинов напомнил, что муж экс-премьера Александр Тимошенко был вынужден выехать за пределы Украины и получить политическое убежище.

«Сейчас власть начала заниматься дочерью Тимошенко”, - сказал депутат и напомнил, что Евгения никогда не скрывала, что имеет вареничную в Днепропетровске, помещение которой было приобретено еще в 2000 году. «Власть считает, что нужно уничтожать любую возможность для существования семьи, и в 2012 году они обратились в суд, чтобы конфисковать это помещение”, - сказал Турчинов. По его словам, сначала суд принял решение, что для конфискации помещения нет оснований. Однако власть, по словам Турчинова, “повторно заставила суд рассмотреть этот вопрос”, и 24 октября Апелляционным судом Днепропетровска было принято решение по конфискации помещения.

“Это очень низко, когда власть начинает сводить счеты с детьми своих политических оппонентов. Это очень низко и коварно, тем более что у Евгении нет такой империи, например, как у семьи Януковича”, - добавил Турчинов.

Он также отметил, что происходит системное издевательство над семьей Тимошенко. “Они рассказывали байки о каких-то миллионах, миллиардах, а смогли только забрать последнюю вареничную, которая есть у семьи”, - сказал депутат.

Отвечая на вопрос относительно дальнейших действий в этой ситуации, Турчинов отметил, что Евгения Тимошенко будет обращаться в европейские судебные инстанции.