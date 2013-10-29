Глазьев обнаружил штаб евроинтеграции Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Это геополитика, центр всего этого давления находится за океаном. Главным штабом всей этой евроинтеграции (Украины) является американское посольство в Киеве», - сказал Глазьев.

По его словам, в Америке, «где политики руководствуются русофобскими тезисами Бзежинского, который еще много лет назад заявил, что главная задача американской геополитики, – это оторвать Украину от России, поскольку в этом случае Россия никогда не станет великой державой», - это идеи холодной войны, и они продолжают «бродить в головах американских, польских, литовских и брюссельских» политиков.

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Глазьев считает, что вся идеология «Восточного партнерства» выстроена на остатках холодной войны и направлена против России – чтобы оторвать от нее «братские народы».

При этом Глазьев считает, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не будет подписано на саммите в Вильнюсе.

«Соглашение не может быть подписано, потому что оно противоречит всему – экономическим интересам Украины, противоречит нашей духовно-исторической традиции, не выгодно Европе, не выгодно нам, Беларуси и Казахстану, никому - кроме сумасбродных политиков, которые навязывают эту линию», - заявил Глазьев.

Советник Путина также уверен, что данное соглашение с Евросоюзом противоречит Конституции Украины, так Основным Законом не предусмотрено вступление Украины в наднациональные органы.

По его словам, Европа заставляет руководство Украины нарушать собственную Конституцию.