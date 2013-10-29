Мирошниченко: Реформы нужно проводить объясняя

Об этом сказал в эфире телеканала "ТВi" представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко, пишет Телеграф.

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"Рефомы нужно делать объясняя. Для Украины это тоже определенный урок. У нас есть определенные проблемы с разъяснениями тех инноваций или тех предложений, которые делает правительство Украины в сфере реформирования экономики, социальной сферы. Мы вспоминаем и налоговую реформу, которая достаточно противоречиво была воспринята обществом, хотя нашла в себе положительный смысл. И многие другие", - сказал политик.

И сегодня, по словам Ю. Мирошниченко, было бы необъективным отрицать необходимость более основательной работы по разъяснению тех новаций, которые имеют целью улучшить качество жизни людей, сделать их европейскими. В то же время, отметил он, реформы предусматривают сложный переходный этап, когда люди должны понимать, что что-то будет меняться и им предстоит подстраиваться под новые условия.