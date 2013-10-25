Яценюка не удивляет заявление Кличко о намерении идти в президенты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал журналистам.

Он отметил: “Такие договоренности были объявлены еще 18 мая текущего года. Поэтому вообще ничего нового”.

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Яценюк напомнил, что 18 мая “было подписано совместное заявление трех политических сил за подписями Кличко, Тягнибока и за моей подписью, где было четко предусмотрено, что у нас единый кандидат во втором туре, а соответственно, в первом туре все имеют право баллотироваться”.

“Поэтому абсолютно все это идет в линию с тем заявлением, которое подписали три лидера политических сил”, - сказал Яценюк.