Яценюка не удивляет заявление Кличко о намерении идти в президенты
15:08, 25 октября 2013Политика
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Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что для него не было неожиданностью заявление лидера “УДАРа” Виталия Кличко об участии в президентских выборах.
Для Яценюка не стало неожиданностью заявление Кличко об участии в президентских выборах
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал журналистам.
Он отметил: “Такие договоренности были объявлены еще 18 мая текущего года. Поэтому вообще ничего нового”.
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Яценюк напомнил, что 18 мая “было подписано совместное заявление трех политических сил за подписями Кличко, Тягнибока и за моей подписью, где было четко предусмотрено, что у нас единый кандидат во втором туре, а соответственно, в первом туре все имеют право баллотироваться”.
“Поэтому абсолютно все это идет в линию с тем заявлением, которое подписали три лидера политических сил”, - сказал Яценюк.
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