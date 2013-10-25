Кличко о выдвижении единого кандидата: Одно другому не мешает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Одно не мешает другому”, - сказал Кличко.

Позже, сказал он, оппозиция решит, кто будет единым кандидатом в Президенты.

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Кроме того, Кличко напомнил, что существует договоренность о едином кандидате во втором туре выборов, и высказал мнение, что единый кандидат должен быть и в первом туре.

“Мы знаем, что будет много технических кандидатов, и будет сделано все для того, чтобы во второй тур вышел тот кандидат, который нужен власти”, - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, 24 октября с трибуны Верховной Рады Кличко заявил о намерении баллотироваться в Президенты на выборах 2015 года.