Назарбаев и Путин поддержали передачу Украине председательства в СНГ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на наседании глав СНГ.

«Мы поддерживаем предложение о председательствовании Украины в органах СНГ в 2014 году и не сомневаюсь, что украинский коллега приложит все усилия для того, что бы наша организация дальше укреплялась», - сказал Назарбаев.

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Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова оказывать Украине всяческую поддержку, в частности над ее работой, как председательствующей страны, по реализации «Года Ветеранов в СНГ».

Поддержку высказали и другие Президенты в своих выступлениях.

Президенты говорили и о необходимости усиления экономической составляющей сотрудничества.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разработать дополнительные механизмы по наращиванию экономического взаимодействия на пространстве СНГ. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в узком составе.

Путин высказал надежду на развитие взаимоотношений в рамках СНГ. Он подчеркнул необходимость развития интеграционных связей. «И в этой связи можно считать, что подписание в 2011 соглашения о ЗВТ СНГ, надеюсь, что она будет развиваться и окажет положительное влияние на торгово-экономические связи», - сказал президент России.