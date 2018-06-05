Украинский интерес. Искушение компромиссом и трехглавая оппозиция в Вильнюсе

Миссия Кокса – Квасьневского с очередной попытки увенчалась промежуточным успехом. Юлия Тимошенко дала согласие на выезд на лечение в Германию. Следует напомнить, что защитник Юлии Владимировны Сергей Власенко недавно подчеркивал, что та готова рассматривать исключительно конкретные варианты. Поэтому данное согласие является только верхушкой политико-правового компромисса, который, словно в хорошем фильме, приберегают для эффектной концовки, которой предстоит наступить поближе к саммиту «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Юлии Тимошенко, безусловно, непросто быть в роли объекта договоренностей, но такой вариант сегодня представляется единственно возможным для наполнения реальным смыслом ее обещаний продолжать борьбу и не просить политического убежища. Лидер «Батькивщины» рассчитывает если не на непосредственное участие в президентской гонке, то на получение статуса матери-наставницы оппозиционных сил, который после победы можно конвертировать в премьерский портфель или пост лидера парламентской фракции. Пребывание в Берлине для леди Ю удобно и по той причине, что Германия совсем не чужая для Виталия Кличко, с которым необходимо искать общий язык. Да и канцлер Ангела Меркель продолжает быть благодарной Тимошенко за сотрудничество, что делает возможным формирование новой коалиции европейских политиков для давления на Януковича.

Лидеры оппозиционных фракций парламента быстро соскучились по общению с «железной балтийской леди» Далей Грибаускайте и отправились в Вильнюс. В столице Литвы Кличко, Тягныбок и Яценюк были вроде бы вместе, но при этом каждый сам по себе. Фактически стартовавшая президентская гонка заставляет политиков сшибать политические дивиденды по мелочи, демонстрируя свою приверженность европейской интеграции. Конечно, Кличко рассчитывает занести себе в актив победу младшего брата над российским супертяжеловесом Александром Поветкиным вечером 5 октября, а Тягныбок – визит соратников по «Свободе» в штаб-квартиру ФИФА для идеологической работы с чиновниками от футбола на тему украинских ценностей.

Европейский Союз пока отказывается комментировать заявление Тимошенко, но Штефан Фюле подчеркнул недопустимость давления России на страны «Восточного партнерства». Эта тема должна приободрить не только Киев, но и Кишинев. Правда, заместитель представителя Европейской Комиссии в Украине Мария Юрикова заявила, что Украина пока в полном объеме не выполнила ни одного требования для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. И в этом вопросе полагаться на русский «авось» крайне недальновидно.

Тем временем Россия теперь устами главы президентской администрации Сергея Иванова пообещала потерю Украиной 12 миллиардов долларов ежегодно в торговле с РФ после подписания Соглашения об ассоциации. Честно говоря, в многочисленных цифрах запутались уже самые прожженные эксперты, но Москва продолжает гнуть свою линию.

Можно констатировать, что влияние энергетического оружия, на которое Россия делала ставку годами, на Украину ослабевает. Этому будет способствовать и разведка сланцевого газа. Львовский областной совет преодолел сопротивление фракции «Свобода» и разрешил разведывательные работы корпорации Chevron на Олесской площади. Вкупе с ожиданием содействия Европейского Союза в деле реверса газа через Словакию этот факт порождает надежду на становление реальной, а не декларативной энергетической независимости Украины.

Евгений Магда