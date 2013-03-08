К юбилею Шевченко выдадут иллюстрированный детьми «Кобзарь»

Отбор тридцати лучших художественных работ школьников со всех регионов Украины проходит в рамках фестиваля «Шлях до Тараса», который проходит в Черкассах, сообщили УНИАН в пресс-службе фестиваля.

«Новое издание «Кобзаря» будет интересным и уникальным благодаря рисункам школьников. Дети очень тонко понимают творчество и деятельность Шевченко-поэта, художника, общественного деятеля», – отметила председатель оргкомитета фестиваля «Шлях до Тараса» Валентина Жуковская. «Концепция фестиваля основывается на обновлении образа Тараса Шевченко, его осовременивании. Мы гордимся той нестандартной оценкой творчества Тараса Шевченко, которую дали наши дети. В своих работах они по-новому показывают его творчество», – добавила она.

По словам В.Жуковской, на конкурс поступило более 350 рисунков и почти 80 декоративных произведений со всех регионов Украины. Самыми активными были школьники из Харьковской, Черновицкой, Черкасской, Сумской, Донецкой, Луганской и Ривненской областей. Жюри фестиваля отобрало 80 работ, которые представлены на выставке в Черкассах. Из числа этих работ было выбрано 12 лучших, которые войдут в новое издание «Кобзаря». Также в книгу войдут еще восемь работ, которые выберут интернет-пользователи, и десять лучших рисунков учеников художественных школ Черкасской области, – их отберут на протяжении 2013 года.

Часть рисунков, которые не войдут в «Кобзарь», будет напечатана в специальном календаре, посвященном 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко.